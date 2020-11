Maren Morris: Hattrick bei den Country Music Awards 2020

Am Abend des 11.11. wurden die diesjährigen Country Music Association Awards virtuell verliehen. Maren Morris wurde zur Sängerin des Jahres gekürt und nahm für ihren Track „The Bones“ auch die Trophäen in den Kategorien „Single des Jahres“ und „Song des Jahres“ mit nach Hause.

Während ihrer ersten Rede der Nacht widmete die 30-jährige Sängerin ihren Sieg den schwarzen Frauen in der Country-Musik, darunter Linda Martell, die 1969 als erste farbige Frau den Grand Ole Opry in Nashville spielte. Morris sagte: „Ich habe vielen Menschen zu danken und sie sind die typischen, die mich hochheben und diesen Traum mit mir wahr werden lassen. Aber es gibt einige Namen in meinem Kopf, denen ich Anerkennung geben möchte, weil ich ein Fan ihrer Musik bin und sie so Country sind, wie es nur geht. Und ich möchte nur, dass sie alle wissen, wie sehr wir sie zurück lieben. Und schauen Sie sich danach einfach ihre Musik an. Es sind Linda Martell, Yola, Mickey Guyton, Rissi Palmer, Brittney Spencer und Rhiannon Giddens. Es gibt so viele erstaunliche schwarze Frauen, die Pionierarbeit geleistet haben und weiterhin Pionierarbeit in diesem Genre leisten. Ich weiß, dass sie nach mir kommen werden; Sie sind vor mir gekommen. Du hast dieses Genre so schön gemacht. Ich hoffe du weißt, dass wir dich sehen. Danke, dass du mich als Sänger so inspiriert hast.“

Hier alle Gewinner der diesjährigen Country Music Association Awards 2020:

UNTERHALTER DES JAHRES

Eric Church

SÄNGERIN DES JAHRES

Maren Morris

SÄNGER DES JAHRES

Luke Combs

GRUPPE DES JAHRES

Old Dominion

DUO DES JAHRES

Dan + Shay

NEWCOMER DES JAHRES

Morgan Wallen

ALBUM DES JAHRES

„What You See Is What You Get“ – Luke Combs

SINGLE DES JAHRES

„The Bones“ – Maren Morris

SONG DES JAHRES

„The Bones“ – Maren Morris

MUSICAL EVENT DES JAHRES

„I Hope You´re Happy Now“ – Carly Pearce und Lee Brice

MUSIKVIDEO DES JAHRES

„Bluebird“ – Miranda Lambert

MUSIKER DES JAHRES

Jenee Fleenor

