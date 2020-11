Mark Wahlberg und die Annerkennung der Kumpels

Er steht dazu: Mark Wahlberg will seine Freunde beeindrucken. Und aus diesem Grund – so der Schauspieler – wähle er auch hauptsächlich Filme aus, in denen er den harten Kerl spielen kann.

Wie „showbizspy.com“ berichtet, sagte er noch vor einigen Jahren: „Ich bin etwas befangen – ich bin in einer schlimmen Gegend aufgewachsen. Es ist schon cool, den harten Kerl zu mimen, aber den verletzlichen Typen zu spielen – der eben nicht immer gewinnt und das Mädchen am Ende nicht bekommt -, das habe ich schon auch immer als Möglichkeit im Hinterkopf. Aber bisher habe ich mich zu oft nach der Annerkennung meiner Kumpels gesehnt.“

Ob das heute noch immer so ist?

