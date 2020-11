Mathea kündigt neue Single an

Vor wenigen Tagen hatte Mathea ja bereits angekündigt, dass es diesen Freitag (06.11) etwas Neues von ihr geben wird.

Jetzt steht fest, was kommt: Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin dazu: „Mein neuer Song ‚Nur noch eine Zahl‘ kommt am Freitag raus! Freut ihr euch?“ Diese Frage beantworten ihre Fans mit einem deutlichen Ja. In den Kommentaren dazu heißt es nämlich beispielsweise_ „Ja, einfach nur Ja.“ Und: „Wird bestimmt mega. Ich bin schon so gespannt.“

Mathea hatte ja bereits vor wenigen Wochen angekündigt, dass sie etwas geplant hat.

