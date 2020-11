Mathea zieht Konsequenzen aus Anschlag in Wien

Mathea kann es gar nicht glauben, was in Wien geschehen ist. Am Montagabend (02.11.) war ein Mann mit einem Sturmgewehr, einer Pistole, einer Machete und einer Sprengstoffgürtel-Attrappe durch ein Ausgehviertel der Stadt nahe der Hauptsynagoge gezogen und schoss dort wahllos in die voll besetzten Lokale. Vier Menschen starben dabei.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin dazu: „Ich sitze wie gelähmt in meiner Wohnung in Wien und kann das Geschehene noch immer nicht begreifen. Der Anschlag ist ein Angriff gegen die Menschlichkeit und alles, wofür wir als aufgeklärte Gesellschaft stehen. Meine Gedanken gelten den Opfern und deren Familien. Auch möchte ich ein Danke an alle Einsatzkräfte aussprechen. Jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und uns nicht von irgendwelchen Arschlöchern unserer Freiheit berauben lassen.“ Mathea selbst hat deswegen Konsequenzen gezogen und verschiebt die Veröffentlichung ihres neuen Songs „Nur eine Zahl“. Sie schrieb dazu: „Der Song ist einer meiner Traurigsten bis jetzt und befasst sich indirekt auch mit dem Tod. Es wäre unangebracht und einfach nicht der richtige Zeitpunkt diese Woche.“

Auf „Instagram“ zeigen ihre Fans, dass sie hinter Mathea stehen und ihre Entscheidung für gut befinden.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music