Megan Fox: Liebes-Tatto für Machine Gun Kelly?

Megan Fox schwebt mit ihren Freund Machine Gun Kelly auf Wolke sieben.

Diese Liebe geht offenbar auch unter die Haut. Megan hat sich ein neues Tattoo für ihren Schatz stechen lassen. Bei den diesjährigen American Music Awards in Los Angeles trug die Schauspielerin ein schulterfreies Kleid, das den Blick auf das neue Kunstwerk preisgab. Auf ihren Schlüsselbein sind die Worte „El Pistolero“ zu lesen, was übersetzt „Der Schütze“ bedeutet. Die Fans auf „Twitter“ sind sich einig: das ist definitiv eine Hommage an Machine Gun Kelly. Das Motiv soll auf den Spitznamen des Rappers anspielen.

So abwegig ist es auch gar nicht, dass Megan sich das Tattoo für MGK hat stechen lassen. Die Beziehung der beiden soll Insidern zufolge „sehr ernst“ sein.

Foto: (c) STPR / PR Photos