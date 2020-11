Megan Fox und Machine Gun Kelly: Erster gemeinsamer Auftritt

Zumindest sind sie beide an der Show beteiligt! Megan Fox und Machine Gun Kelly werden am heutigen Sonntag (22.11.20) ihr Debüt in der Preisverleihungsshow geben.

Die 34-jährige Schauspielerin und der 30-jährige Rapper – die seit Anfang des Jahres zusammen sind – werden beide bei den American Music Awards in Los Angeles auftreten. Meganwird laut dem People Magazin Moderatorin bei der rauschenden Veranstaltung sein. Kelly, der im September sein neuestes Album „Tickets to My Downfall“ veröffentlicht hat, wird sein Debüt bei den American Music Awards geben und während der Zeremonie auftreten.

Die bevorstehende Show wird der erste große gemeinsame Auftritt des Promi-Duos sein, seit sie im Sommer zusammenkamen. Wir sind gespannt auf die Bilder!

