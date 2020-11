Meghan Trainor lässt ihren Mann nicht ran

Meghan Trainor und ihr Ehemann Daryl Sabara erwarten demnächst ihr erstes Kind. Für den werdenden Vater gar nicht so leicht, denn er wurde von seiner Frau während der Schwangerschaft auf Sex-Entzug gesetzt.

Im Interview mit dem Magazin „Today Parents“ verriet die Sängerin, wieso das so ist. Sie sagte: „Vielleicht ist das komisch, aber geistig kann ich keinen Sex haben, während unser Sohn zwischen uns ist. Alle meine Schwangerschafts-Apps sagen, dass es sich wirklich gut anfühlt. Aber ich kann nur daran denken, dass ein kleiner Junge in meinem Bauch ist.“ Trotz der sexuellen Durststrecke sei ihr Ehemann aber einfach großartig. Ihre Freundinnen seien sogar regelrecht neidisch. Sie sagte weiter: „Meine Beziehung ist so unglaublich, meine Freundinnen fragen sich schon: ‚Wie zum Teufel soll ich einen Daryl finden?‘“

Meghan und Daryl feiern übrigens Ende Dezember 2020 ihren zweiten Hochzeitstag.

