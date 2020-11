Mel Gibson: „‚Leathal Weapon 5‘ kommt“

Frohe Botschaft für „Leathal Weapon“-Fans: Hauptdarsteller Mel Gibson selbst hat bestätigt, dass es definitiv einen fünften Teil geben wird.

Der 64-Jährige hatte seine Fans schon informiert, dass Regisseur Richard Donner an einem neuen Action-Franchise arbeitet, das vorsieht, dass Danny Glover und Mel Gibson in ihre alten Rollen Martin Riggs und Roger Murtaugh schlüpfen. Bei „Good Morning America“ wurde Gibson jetzt gefragt, ob das noch aktuell sein. Daraufhin antwortete er: „Ja! Absolut! Un der Mann, der hinter all dem steckt, der Mann, der die Filme ins Kino gebracht hat und sie so besonders gemacht hat, arbeitet jetzt gerade wieder daran: Richard Donner. Er ist eine Legende.“

Mel Gibson wird übrigens an der Seite von Clint Eastwoods Sohn Scott im Action-Thriller „Dangerous“ mitspielen.

