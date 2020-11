Melanie C über eine US-Tour der „Spice Girls“

Melanie C würde gerne mit den „Spice Girls“ auch in den USA auf Tour gehen. Bei der Reunion 2019 sind die vier Sängerinnen nur in ihrer Heimat Großbritannien unterwegs gewesen. Wenn es nach Melanie geht, dann ändert sich das jedoch.

Sie sagte gegenüber „Access Hollywood“: „Wir lieben es, in den USA zu sein und hatte so viele großartige Zeiten dort. (…) Und wir wollen zurückkommen. Wir haben noch keine Pläne, aber wir treffen uns schon sehr bald und das muss dann diskutiert werden. Wir brauchen Dinge, auf die wir uns freuen können und wir können gute Pläne für etwas Positives in der Zukunft machen.“

Melanie C hofft 2021 übrigens auf eine Jubiläumstour der „Spice Girls“ und das am Besten auch mit Victoria Beckham.

