„Metallica“: Gibt es bald mehr Kollaborationen?

Auf dem kommenden Album von „Metallica“ könnte sich das ein oder andere Feature befinden.

Bassist Robert Trujillo sagte jedenfalls gegenüber „Metal Hammer“ dazu: „Ich werde nicht im Namen der anderen sprechen, aber für mich fühlt es sich so an, als könnte das ein sehr kollaborativer Schreibprozess werden. Und ich persönlich finde das großartig. Ich liebe, dass wir an einem Punkt sind, um kollaborativer zu sein.“

„Metallica“ hatten zuletzt 2016 „Hardwired…To Self-Destruct“ herausgebracht.

Foto: (c) Universal Music