Mikael von „Dark Tranquillity“ über „Moment“

Am 20. November ist es soweit, dann erscheint das neue und somit zwölfte Album „Moment“ von „Dark Tranquility“.

Was das Album von den Vorherigen unterscheidet, dazu sagte Sänger Mikael Stanne im Interiew mit „metal.de“: „Wir haben eine lange Zeit daran gearbeitet, um sicher zu gehen, dass bei diesem Album wirklich alles stimmt. Es hat so viele Veränderungen durchlaufen – einige der früheren Versionen der Songs, die nicht aufgenommen wurden, hätten vielleicht dazu geführt, dass es länger gedauert hätte um einen Zugang zu finden, wohingegen es jetzt vielleicht direkter geworden ist. Auch von der Produktionsseite her ist einfach alles an seinem Platz. Es ist ziemlich direkt, würde ich sagen.“

Das Klassiker-Album „The Gallery“ von „Dark Tranquility“ feiert diesen Monat übrigens sein 25jähriges Jubiläum.

Foto: (c) LooMee TV