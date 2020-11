Mike Singer: „Ich verbringe jeden Tag mit Musik“

Mike Singer gehört aktuell zur Jury von „DSDS“. Nebenbei hat er am 20.11. noch sein aktuelles Album „Paranoid?!“ rausgebracht, nur ein Jahr nach dem Vorgänger „Trip“.

Woher er den Elan genommen hat, so schnell ein neues Album nachzulegen, das verriet der Sänger im Interview mit „t-online“. Er sagte: „Jeden Tag verbringe ich mit Musik. Ohne kann ich nicht. In meinem Leben passiert ziemlich viel, es gibt immer ein Thema über das ich schreiben kann. Mir ist es sehr wichtig, dass ich die Dinge, die ich erlebe oder fühle in Zeilen packen kann.“

Das neue Album klingt reifer und erwachsener, als die Vorherigen. Dazu sagte Singer noch: „Mike Singer: Ich möchte einfach ich sein. Ich bin reifer und auch älter geworden, da ist es auch ganz normal, dass mich dann andere Themen interessieren.“

Foto: TVNOW / Robert Wunsch