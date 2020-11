Mike Will Made-It: „Ich gebe den Leuten, was sie wollen“

Für seine aktuelle Single „What That Speed Bout?!“ hat sich Mike Will Made-It keine Geringeren als Nicki Minaj und YoungBoy Never Broke Again geschnappt.

Und mit dem Song hat der Musikproduzent genau den Zahn der Zeit getroffen, berichtet „Warner Music“. Mike selbst sagte dazu: „Ich gebe den Leuten, was sie wollen, aber auch das, wovon sie gar nicht wussten, dass sie es brauchen.“

„What That Speed Bout?!“ ist übrigens der erste Vorgeschmack auf das kommende Album von Mike Will Made-It. Dieses soll voraussichtlich Anfang 2021 erscheinen.

