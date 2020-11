Miley Cyrus: „Covid war kein Ausgleich“

Die Coronavirus-Pandemie hat die USA gespalten. Deswegen ist die Präsidentschaftswahl auch so wichtig, findet Miley Cyrus.

In der Chat-Show „Skavlan“ sagte die Sängerin bereits Anfang der Woche: „Wir sehen aktuell mehr Spaltung als ich es je in meinem Leben gesehen habe, denn wir verstehen wirklich die Teilung zwischen Rasse und Wohlstand und dass Wohlstand und Gesundheit dieselben Dinge sein können. Ich finde, dass dies unergründlich falsch ist und das ist der Grund, warum unsere Wahl so wichtig ist. Nein, ich glaube also nicht, dass Covid in irgendeiner Weise ein Ausgleich war.“

Für wen Miley Cyrus gestimmt hat, hatte sie im Vorfeld mehr als deutlich gemacht.

