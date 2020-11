Miley Cyrus enthüllt Tracklist von „Plastic Hearts“

Zwölf Songs hat Miley Cyrus auf ihr kommendes Album „Plastic Hearts“ gepackt. Die Sängerin enthüllte nämlich erst kürzlich die Tracklist via „Instagram“ und jetzt steht auch fest, auf welchen Songs Dua Lipa und Billy Idol zu hören sind. Mit der Britin hat Cyrus das Lied „Prisoner“ aufgenommen und mit Idol das Stück „Night Crawling“.

Doch das ist es an Duetten noch nicht gewesen. Cyrus hat sich zudem Joan Jett für „Bad Karma“ geschnappt.

Hier die komplette Tracklist. „Plastic Hearts“ erscheint übrigens am 27. November:

01. WTF Do I Know

02. Plastic Hearts

03. Angels Like You

04. Prisoner feat. Dua Lipa

05. Gimme What I Want

06. Night Crawling feat. Billy Idol

07. Midnight Sky

08. High

09. Hate Me

10. Bad Karma feat. Joan Jett

11. Neve Be Me

12. Golden G String

Foto: (c) David Gabber / PR Photos