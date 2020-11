Miley Cyrus: „Ich wurde dafür geboren, diese Platte zu machen!“

Das neue Album „Plastic Hearts“ von Miley Cyrus ist zu 100 Prozent die Sängerin. Seit gestern (27.11.) ist die Platte überall zu haben.

Auf „Instagram“ bedankt sich Cyrus bereits im Vorfeld bei ihren Fans mit den Worten: „Mein künstliches Herz ist überwältigt von der Unterstützung, die ich heute Abend erhalten habe! Ich wurde verdammt noch einmal dafür geboren, diese Platte zu machen, die ich gerade veröffentlicht habe. An meine Fans, die von Anfang an dabei waren: Ich schätze euch mehr, als ich es ausdrücken kann. An alle, die ich je geliebt oder verloren haben: Danke!“

Hier die komplette Tracklist:

01. WTF Do I Know

02. Plastic Hearts

03. Angels Like You

04. Prisoner feat. Dua Lipa

05. Gimme What I Want

06. Night Crawling feat. Billy Idol

07. Midnight Sky

08. High

09. Hate Me

10. Bad Karma feat. Joan Jett

11. Neve Be Me

12. Golden G String

Foto: (c) David Gabber / PR Photos