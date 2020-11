Miley Cyrus-Stevie Nicks-Mash-Up fürs Wochenende

Jetzt, wo wir abends nicht mehr ausgehen können, versorgen uns Miley Cyrus und Stevie Nicks mit dem perfekten Mix zum Tanzen im eigenen Wohnzimmer.

Auf „YouTube“ gibt es den durchaus tanzbaren Mix von Mileys „Midnight Sky“ und Stevies „Edge of Seventeen“ zum Reinhören. Es fängt mit dem unverkennbaren Riff von „Edge of Seventeen“ an, Miley steigt ein mit ihrer rauchigen Stimme und singt die erste Strophe von „Midnight Sky“, bevor der Song dann in den kraftvollen Refrain von „Edge of Seventeen“ übergeht. Spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt, um auf dem Sofa kräftig mitzusingen. Also los geht’s: „Just like the white winged dooove…“

Miley sprach bereits Anfang dieses Jahres über die geplante Zusammenarbeit mit Stevie Nicks. Wie „NME“ berichtet, sagte sie: „Ich habe ihr den Song [‚Midnight Sky‘] geschickt und ihr gesagt, ich hätte eine alternative Melodie, um sie und ihre große Bedeutung zu würdigen und wie sehr sie mich inspiriert.“

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos