Miley Cyrus und Dua Lipa: „Prisoner“ ist zu hören!

Am Freitag (20.11.) war es endlich so weit, dann kommt der langersehnte Song von Miley Cyrus und Dua Lipa.

Beide haben die Veröffentlichung in den sozialen Medien angekündigt: „‘Prisoner‘ wird kommen.“ Der Countdown für das Musikvideo auf „YouTube“ steht auf ein Uhr in der Nacht. Neben den Details zur Veröffentlichung des Tracks, haben Cyrus und Lipa beide ein kryptisches Video geteilt, in dem die Künstler Gletscherkirschen essen, Zigaretten rauchen und tanzen.

Miley Cyrus bringt übrigens am 27. November ihr Album „Pastic Hearts“ raus. Am gleichen Tag hat Dua Lipa ein einzigartiges Livestream-Konzert angekündigt.

