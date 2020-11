„Milky Chance“: Ihr seltsamstes Autogramm

Bei einem Meet and Greet, nach einer Show oder auch mal im Alltag – „Milky Chance“ geben das ein oder andere Autogramm.

Beim „1Live Fragenhagel“ wurden die zwei Jungs gefragt, was der komischste Gegenstand war, den sie je unterschreiben mussten. Da braucht Clemens gar nicht lange nachzudenken und sagt: „Was schon ziemlich seltsam war, war ein Körperteil. Ich glaube, es war die Seite bei den Rippen. Und da haben wir alle vier drauf unterschrieben, unser Fotograf sogar auch. Das war in Südamerika. Und original am nächsten Tag hat sie uns darauf getaggt, sie hatte ein Bild bei ‚Instagram‘ gepostet. Die hat sich alle Unterschriften tätowieren lassen.“

Übrigens: Wenn es Philipp Dausch oder Clemens Rehbein mal schlecht geht, reden sie einfach darüber oder schreiben einen Song.

Foto: (c) Jeff Hahn / Universal Music