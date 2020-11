Morrissey veröffentlicht „Cosmic Dancer“-Cover mit David Bowie

Beim Konzert von Morrissey am 2. Juni 1991 gab es eine riesen Überraschung für die Fans: David Bowie kam auf die Bühne und performte mit Morrisey zusammen ein Cover des Songs „Cosmic Dancer“.

Jetzt, fast 30 Jahre später, gibt Morrissey die Aufnahme endlich frei. Das Duett gibt’s vorerst digital, ab 19. Februar dann auch als Vinyl-Single. Es handelt sich um eine Doppel-A-Single, auf der neben „Cosmic Dancer“ auch noch das Cover von „That’s Entertainment“ von „The Jam“ enthalten sein soll.

Morrissey hatte übrigens bereits kurz nach seiner Tour 1991 ein „Cosmic Dancer“-Cover rausgebracht, das am 1. Mai 1991 in Utrecht (Holland) entstanden ist. Im selben Jahr wurde es als B-Seite von „Pregnant for the Last Time“ beigefügt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos