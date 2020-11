MTV European Music Awards 2020 finden heute statt

Heute Abend (08.11.) werden die diesjährigen MTV Europe Music Awards vergeben und Lady Gaga gilt als die große Favoritin des Abends. Die Sängerin hat insgesamt sieben Nominierungen abstauben können, darunter beispielsweise in den Kategorien „Bestes Video“ und „Beste Kollaboration“. Ihr folgen dicht auf den Fersen Justin Bieber und „BTS“ mit jeweils fünf Nominierungen. Aus dem deutschsprachigen Raum dürfen sich unter anderem Nicos Santos, Lea, Loredana und Seven Hoffnung auf eine Trophäe machen.

Hier die Liste der Nominierten der EMAs 2020:

BESTER SONG

BTS – Dynamite

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch

Dua Lipa – Don’t Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

BESTES VIDEO

Billie Eilish – everything i wanted

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled – POPSTAR ft Drake

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding Lights

BESTER KÜNSTLER/IN

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

BESTE KOLLABORATION

Blackpink, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready

BESTER NEUER ACT

Benee

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

Yungblud

BESTE GRUPPE

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

BESTER POP ACT

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

BESTER ROCK ACT

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

BESTER ALTERNATIVE ACT

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

BESTER HIP-HOP ACT

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

BESTER ELECTRO ACT

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

BESTER LATIN ACT

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

BESTER DEUTSCHER KÜNSTLER

Apache 207

Lea

Nico Santos

Fynn Kliemann

Shirin David

BESTER SCHWEIZER KÜNSTLER

Seven

Loredana

Bligg

Loco Escrito

Pronto

BESTER VIRTUELLER LIVE ACT

BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone – Nirvana Tribute

BESTES VIDEO

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let’s love

Demi Lovato – I Love Me

H.E.R. – I Can’t Breathe

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

BESTER PUSH

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

Yungblud

GRÖSSTE FAN-GEMEINDE

Ariana Grande

Blackpink

BTS

Justin Bieber

Taylor Swift

Lady Gaga

Foto: (c) David Gabber / PR Photos