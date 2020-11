„Mumford & Sons“ kündigen neue Live-EP an

Es gibt etwas musikalisch Neues von „Mumford & Sons“. Die Band hat soeben ihre neue „Delta Tour“-EP für den 20. November angekündigt. Darauf enthalten sind, wie „Universal Music“ berichtet, Songs von ihren Konzerten mit ihrem letzten Album „Delta“. Die Band selbst meinte auf „Twitter“ dazu: „Das ist eine Kollektion von Aufnahmen aus den letzten drei Jahren auf Tour. (…) Es ist unseren Fans und unserer Crew gewidmet. Wir lieben und vermissen euch.“

Hier die Tracklist:

1). Slip Away (Live from Manchester)

2). Blood with Gang of Youths (Live from Stockholm)

3). Blind Leading The Blind (Live From Austin)

4). Hurt (Live from Werchter)

5). Awake My Soul with The Milk Carton Kids (Live from Denver)

6). With a Little Help From My Friends (Live from London)

Bonus:

7). Woman (3FM)

8). Wildheart (3FM)

9. Forever (Live from Los Angeles)

10. White Blank Page (Live from Los Angeles)

