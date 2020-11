Natalia Wörner spielt mit Corona infizierte Ärztin

Deutschland kämpft mit den steigenden Infektionszahlen der zweiten Welle der Corona-Krise und das ZDF dreht den Film zur Pandemie.

In „Die Welt steht still“ spielt Natalia Wörner eine Oberärztin, die in einer Klinik gegen die Krankheit kämpft und schließlich selbst an Covid-19 erkrankt. Frank Zervos, der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I, wird in einer Pressemitteilung des „ZDF“ dazu wie folgt zitiert: „So sehr die Pandemie unser Leben verändert hat, so sehr verändert es auch das filmische Erzählen über diese Welt, die seit März 2020 eine andere geworden ist.“

Der Film basiert auf dem Stoff der Autorin Dorothee Schön. Diese hat über Klinikärzte geschrieben, die lange als Helden gefeiert wurden, weil sie sich selbst in Gefahr brachten, um anderen zu helfen. Die Dreharbeiten für den Film starten voraussichtlich im Frühjahr 2021 in Konstanz und Umgebung.

Foto via BANG Showbiz