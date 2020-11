Neil Young, der kanadische Musiker ist immer für eine musikalische Überraschung gut. Von Synthesizern bis zu Rockabilly, seine musikalischen Darbietungen können sich nicht unterschiedlicher gestalten. So dürfen nun die seltsamsten Alben made bye Neil Young vorgestellt werden.

6 Alben, die sich kontroverser und legendärer nicht präsentieren können:

Album 1: Trans

Dieses Album stammt aus dem Jahre 1982 und viele Rock-Fans sind von ihm angetan. Mag wohl daran liegen, dass der Sound fremd und synthetisch zugleich ist. Neil Young im Original – unverfälscht die Musik. Der elektrische Kampf zwischen Rock-Gitarren und Synthie ist nicht zu überhören. Die Melancholie ist bei einzelnen Songs ausschlaggebend. So lässt dieses Album die menschlichen Seiten des Rock-Giganten gut erkennen. Sein Sohn leidet unter einer zerebralen Kinderlähmung, so musste Young die Arbeiten an diesem Album immer wieder abbrechen um sich um seinen Sohn Ben und deren Therapiemöglichkeit zu bemühen. Daher erlangte das Album Trans für den Musiker eine tiefere Bedeutung. Auch wenn die Musik auf den Touren nicht immer nur gut ankam.

Album 2: Everybody’s Rockin

Wie der Name bereits verrät wurde bei diesem Album eine Expedition ins Rockabilly-Terrain unternommen und diese Expedition ist geglückt. Mit der Gruppe, die sich Shocking Pinks nennt, wurde ein musikalischer Ausflug in die Welt des Rock’n’Rolls unternommen. Neil Young war bei diesem Album sehr bemüht, dass die einzelnen Songs so authentisch wie möglich klingen. Er wollte das Album Everybody’s Rockin dahin trimmen, als wäre es in der Ära des Rock’n’Rolls erschaffen worden. Mit diesem Album ist es ihm gelungen, eine Hommage an die Idole seiner Jugend zu erstellen. Das Endprodukt daraus beweist Rock’n’Roll, Blues als auch Rhythmus.

Album 3: Landing On Water

Ob er mit diesem Album aus dem Jahre 1986 eine Bruchlandung oder einen Aufschwung erlebte, das blieb umstritten. Denn es gibt Musik-Fans, die waren angetan, von dem eigenwilligen Sound, der mit Beat-Synth-Funk animiert wurde. Die Melodien auf dem Keyboard geben den Songs eine extravagante Note. So entstanden Sounds und Stimmungen, die von Neil Young bislang nicht bekannt waren. Die dominanten Drums und die ungewöhnlichen Synthi-Einsätze schafften es, das Album Landing On Water berühmt zu machen. Die Alben von Neil-Young haben immer einen markanten Humor an sich, der viel zu oft verkannt wird. Dieser Humor in den Texten hat etwas Düsteres, etwas Schräges, aber auch etwas Lustiges an sich. An dem orientiert sich ebenso dieses ungewöhnliche Album von ihm. Ein Album mit einem sehr hohen Wiedererkennungsmerkmal. Das konnte die Plattenfirma vorab nicht erkennen, so musste der Musiker für das Album selbst bezahlen, um deren Abschluss zu sichern.

Album 4: ARC

Hierbei handelt es sich um eine 35-minütige Sound-Collage, die im Jahre 1991 entstanden ist. Der Alternative Rock hatte in den 90er-Jahren das Sagen. So wollte Neil Young den Musikgeschmack der Zeit einfangen. Mit dem Album ARC ist es ihm gelungen. Die Idee zu diesem Album kam bei einer Unterredung mit Thurston Moore von Sonic Youth. Es entstand dabei eine unkommerzielle Veröffentlichung. So mischen die Gitarren und gewollte Rückkoppelungen dieses Album auf. Ab und an gibt es legendäre Textzeilen und markante Titel zu hören. Aber bei ARC steht der Sound, der von Neil Young produziert wurde, im Vordergrund.

Album 5: Dead Man

Dieses Album entstand dadurch, weil der Regisseur Jim Jarmusch sich bei Neil Young meldete und nachfragte, ob er den nicht bereit dazu ist, den Soundtrack für den Western Dead Man zu schreiben. Für Young keine Frage. So entstand ein Soundtrack, der die schwere Poesie des angesagten Streifens zum Besten gibt. Die Klangsphären der elektrischen Gitarren und einer Orgel mischen das Album Dead Man gehörig auf. Wer bei diesem Album auf klare Töne hofft, der wartet vergebens. Denn es sind die Riffs und die verzerrten melancholischen Songs, die dieses Album, aus dem Jahre 1996, anheizen. Auch auf eine tiefgründige Erklärung der bekannten Handlung muss nicht verzichtet werden. Mit wenigen Worten schafft es der Regisseur Jim Jarmusch die Handlung mit großer Faszination zu erzählen. Anhand seiner bildnerischen Erzählung gelingt es, dass der Film, den jeder kennt, in Gedanken abläuft. Wer den Film Dead Man zu schätzen weiß, der wird auch mit dem gleichnamigen Album, das von Neil Young erstellt wurde, begeistert sein. Denn die Vertonung hinkt dem Film in keiner Weise nach. Wie Dead Man kein gewöhnlicher Western ist, ist das Album dazu auch kein gewöhnliches. Musik zu hören und die Bilder des Films dabei vorbeiziehen sehen, Neil Young hat dies mit seinem Album möglich gemacht.

Album 6: A Letter Home

Das Album – A Letter Home beinhaltet alle Songs, die auf die Lebens- und Musikgeschichte von Neil Young Einfluss nahmen. Die Song-Auswahl auf diesem Album zeigt sich sehr vielfältig und zudem persönlich zugleich. So reihen sich Folkklassiker an viele weitere Stilrichtungen. Aber dafür ist Neil Young ja bekannt. Der Rock-Poet der Gegenwart versteht es, einzigartige Musikkreationen zu erschaffen und sich dabei immer wieder neu zu erfinden. Legendär ist der Song von Bruce Spring¬steen My Hometown, der dieses Album komplett macht.

Text: (c) Kerstin Schmidt

Content Managerin und erfahrene Ghostwriterin bei Hausarbeit-Agentur

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos