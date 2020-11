Neue Filmrolle für Selena Gomez

Selena Gomez hat sich eine neue Filmrolle geschnappt.

Die Sängerin und Schauspielerin wird in dem Biopic „In The Shadow of the Mountain“ die bekannte Bergsteigerin Silvia Vásquez-Lavado spielen. Sie ist die erste peruanische Frau, die den Mount Everest erklommen hat und als erste offen homosexuelle Frau all höchsten Berge der sieben Kontinente bestieg, berichtet der „Hollywood Reporter“. Die Produktion übernimmt dabei Donna Gigliotti. Sie sagte dem Branchenblatt: „Silvia ist eine Naturgewalt. Ich freue mich darauf, die Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Mut, Abenteuer und Menschlichkeit gemeinsam mit Selena zu erzählen.“

Damit hat sich Selena Gomez ja schon ihren Traum erfüllt, eine knallharte Frau zu spielen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos