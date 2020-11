Neue Single von Clueso

Clueso hat eine neue Single am Start: Vorgestern (30.10.) erscheint sein Song „Aber Ohne Dich“. Und auch wenn es in dem Lied eigentlich um Liebe geht, trifft der Text den Zahn der Zeit.

In der Pressemitteilung von „Sony Music“ heißt es dazu: „Vordergründig ist ‚Aber ohne dich‘ ein Liebeskummersong, aber wenn man ihn nun anderthalb Jahre später analog zur Coronakrise hört, drängt sich noch eine andere Bedeutungsebene auf: Der Protagonist von ‚Aber ohne dich‘ befindet sich in einer Zwischenwelt. Er hat im Grunde alles, was man braucht, kann es aber nicht genießen: ohne Nähe ist alles nichts, eine simple Tatsache, die wir aktuell jeden Tag aufs Neue begreifen. Insofern erinnert ‚Aber ohne dich‘ noch einmal daran, was wirklich zählt im Leben. Die besondere Kraft des Songs liegt in der Tonalität, mit der diese Gefühle beschrieben werden.“

Am 05. November gibt es übrigens auch das Musikvideo zu „Aber Ohne Dich“.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music