„No Time For Tears“ von „Little Mix“

Es kommt neue Musik von „Little Mix“.

Für ihre neue Single „No Time For Tears“ haben sich Jesy Nelson, Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock mit dem DJ und Produzenten Nathan Dawe zusammengetan. Auf ihre Social Media-Kanälen teilte die Band einen kurzen Clip des Tracks, der am Freitag (27.11.) veröffentlicht wird. Dazu schrieben sie: „‘No Time For Tears‘ mit Nathan Dawe am 27/11.“

Jesy von „Little Mix“ hat übrigens vor wenigen Tagen angekündigt, dass sie eine Band-Pause braucht.

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos