Nick Cave und das Lockdown-Album

Nick Cave hat den Lockdown-Zeit genutzt und ein Album aufgenommen und das zusammen mit Opern-Komponist Nicholas Lens. „L.I.T.AN.I.E.S“ heißt die Platte und ist eine spirituelle Friedenserklärung, für die sich beide Inspiration in Japan suchten. Und auch wenn weiter Abstand gehalten werden muss, hat der Produktionsprozess wunderbar funktioniert. Alle beteiligten Musiker nahmen dabei ihre Parts nacheinander bei Lens Zuhause in Belgien auf.

Das Resultat: 12 Litaneien, die am 4. Dezember gebündelt erscheinen. Das berichtet der „Rolling Stone“.

Seit dem 5. November gibt es Nick Cave im Pianokonzert im Kino zu bestaunen. Am 20. November erschien das dazugehörige Album „Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos