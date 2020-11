Nicki Minaj gedenkt ihrem Babybauch

Ende September überraschte Nicki Minaj alle ihre Fans. Auf „Instagram“ teilte sie die Geburt ihres Sohnes mit. Wie der Kleine heißt und wie er aussieht, das hält die Rapperin weiterhin gut unter Dach und Fach.

Klar, dass die 37-Jährige jetzt Zeit für sich und ihren Nachwuchs braucht, trotzdem hat sie ihre Fans jetzt mit einem Throwback-Pic erfreut. Auf „Instagram“ teilte sie ein Bild von sich mit riesigem Babybauch. Nicki posiert an der Seite des Rappers YoungBoy Never Broke Again und bringt in ihrem neongrünen Bauchfrei-Top ihren einstigen Babybauch noch einmal richtig in Szene.

Nicki machte ihre Schwangerschaft im Juli öffentlich gemacht, indem sie Bilder von einem Fotoshooting postete, bei dem sie ihre große Babykugel gekonnt in Szene setzte.

Foto: (c) STPR / PR Photos