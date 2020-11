Offizielle Deutsche Vinyl-Charts: „Kraftwerk“ mehrmals vertreten

In den Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts im Oktober haben „Kraftwerk“ es geschafft, mit verschiedenen Alben sich gleich dreimal in den Top Ten zu platzieren. Wie „GfK Entertainment“ berichtet, rangieren die Platten „Die Mensch-Maschine“ (Platz 7), „Autobahn“ (Platz 9) und „Tour De France“ (Platz 10) auf den unteren Rängen der besten Zehn. Die Spitze geht an das neueste Werk von „Die Ärzte“, „Hell“.

Hier die Top Ten der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts im Oktober 2020:

1 (0) „Hell“ – Die Ärzte

2 (RE) „Hyprid Theory“ – Linkin Park

3 (0) „Letter To You“ – Bruce Springsteen

4 (0) „Royal Tea“ – Joe Bonamassa

5 (0) „Us + Them“ – Roger Waters

6 (0) „Wildflowers & All The Rest“ – Tom Petty

7 (0) „Die Mensch-Maschine“ – Kraftwerk

8 (2) „Paranoid“ – Black Sabbath

9 (0) „Autobahn“ – Kraftwerk

10 (0) „Tour De France“ – Kraftwerk

Foto: (c) LooMee TV