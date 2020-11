Olly Murs, Amelia Tank und ihre Brüder

Wir alle müssen etwas tun um „in shape“ zu bleiben. Unser Selbstwertgefühl schreit danach! Olly Murs wollte jedenfalls abnehmen, um die Brüder seiner Freundin zu beeindrucken, als sie zusammen in Bali Urlaub machten.

Gegenüber der „Daily Star“ sagte Olly Murs: „Ich hatte ein Jahr mit meinem verletzten Knie hinter mir, ich habe zugenommen, ich habe ziemlich viel gegessen und ich habe herumgesessen und nichts getan. Mein Knie wurde besser, und ich begann wieder zu trainieren. Ich wollte Anfang des Jahres auf Bali Urlaub machen und wollte dafür fit sein, weil Amelias Brüder so gut in Form sind. Ich wollte auf ihr Niveau kommen. Als wir von Bali zurückkamen, setzte der Lockdown ein, und ich nahm das ganze Gewicht wieder auf. Mein Körper sieht jetzt nicht mehr so aus wie auf den Fotos aus Bali.“

Generell scheint das Gewicht von Olly Murs ziemlichen Schwankungen zu unterliegen!

Foto: (c) Landmark / PR Photos