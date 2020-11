Olly Murs kann nicht vermisst werden

Olly Murs im Kühlschrank, im Mülleimer und im Auto. Der 36-Jährige hat dafür gesorgt, dass seine Freundin Amelia Tank ihn wirklich nirgendwo vermisst. Wie er das gemacht hat? Er hat einfach an jeder erdenklicher Stelle ein Foto von sich aufgehangen.

Ein Video davon hat er via „Instagram“ mit seinen Fans geteilt. Darin ist zu sehen, wie Amelia die Bilder findet und am Ende ganz besonders überrascht wird. Olly schrieb dazu: „Die Frau sagte: ‚Sie vermisst mein Gesicht, wenn ich weg bin …‘ Also sagte ich: ‚Keine Sorge Schatz. Ich habe mich darum gekümmert.“

Olly Murs beweist sich übrigens regelmäßig als Spaßvogel.

Foto: (c) Landmark / PR Photos