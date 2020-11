Olly Murs und die „Drive-In“-Challenge

Es vergeht beinahe kein Tag, an dem sich Olly Murs langweilt. Der Musiker ist ein Meister darin, sich witzige kleine Spiele und Herausforderungen auszudenken. Sein neuestes Meisterstück? Eine Bestellung am „Drive-In“-Schalter eines Fast-Food-Restaurants, bei dem er so viele seiner Songtitel wie möglich einbauen muss, ohne auffällig zu wirken.

Das entsprechende Video postete Murs auf „Instagram“. Und siehe da, der 36-Jährige schafft es unter anderem, seine Hits „Dear Darling“, „Heart Skips a Beat“ und „Troublemaker“ in die Bestellung zu integrieren. Nach einer knappen Minute zählen seine Freunde stolze sieben Tracks. Doch dann ist schlagartig Schluss, denn die Mitarbeiterin des Restaurants antwortet: „Alles klar! Sonst noch was, Olly?“, woraufhin im Auto schallendes Gelächter ausbricht.

Kürzlich präsentierte Murs die „Oreo Cookie Balloon Challenge“.

