Olly Murs zieht blank

Am Samstagabend (14.11.) gewann Blessing Chitapa bei „The Voice“ in Großbritannien. Und ihr Coach Olly Murs feierte den Sieg, in dem er sich nackt machte. Er würde einen Münztanz machen, wenn sein Schützling gewinnen würde. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen.

Der Sänger postete via „Instagram“ ein Video von dem Tanz. Von der Decke hängt eine riesige schwingende Münze und mit einem Handtuch vor seinem besten Stück kommt Olly ins Bild. Als er genau hinter der Münze steht und seine Hüften sich im Takt mit der Münze eingependelt haben, lässt er das Handtuch fallen. Dazu schrieb er: „Nun, ich bin ein Mann meines Wortes. Hier ist mein Voice Coach 2020 Gewinner-Tanz in all seiner Pracht. Mit einer viel größeren Münze als es aussieht.“ Seine Freundin Amelia Tank, die hinter der Kamera stand, kommentierte: „Ich werde jede Beteiligung daran bestreiten.“

Olly Murs ist ein echter Spaßvogel. Via Social Media macht er regelmäßig verschiedene Challenges.

Foto: (c) Landmark / PR Photos