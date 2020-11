Ozzy Osbourne: Luftgewehr gegen Corona-Frust

Isolation frustriert, sie macht aber auch kreativ. Ozzy Osbourne hat auch ein neues Hobby für sich entdeckt. Kaum vorstellbar, doch der Prince of Darkness findet Freude am Schießsport und geht in seinem Garten Zielübungen mit einem Luftgewehr nach. Das erzählte der Rocker jetzt, als er sich mit Co-Moderator Billy Morrison für eine neue Filge „Ozzy Speaks“ zusammengesetzt hat.

In der neuen Folge, die über den amerikanischen Radiosender „SiriusXM“ ausgestrahlt wird, diskutieren Ozzy Osbourne und Morrison über das Gute und Schlechte, was das Jahr 2020 so mit sich gebracht hat.

Der Prince of Darkness hat zuletzt sein zwölftes Solo-Studioalbum „Ordinary Man“ herausgebracht.

Foto: (c) CelebLens / PR Photos