Paloma Faith: Das Lied erinnert sie an zu Hause

Jeder hat doch diesen einen Song, der einen an zu Hause erinnert.

Auch Paloma Faith hat einen und den hat sie dem „New Musical Express“ verraten. Sie sagte: „Tracy Chapman – „She´s Got Her Ticket“. Wenn ich an mein Zuhause denke, denke ich an London in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, nicht unbedingt an mein Haus. Ich habe mir als Kind das erste Tracy Chapman-Album auf Roadtrips mit meiner Mutter und meinem Stiefvater angehört. Ich erinnere mich, wie ich hinten im Auto saß und es hörte. Dieses Lied ließ mich denken, ich könnte eine Flucht schaffen oder mein eigenes Schicksal schreiben.“

Paloma Faith hat außerdem verraten, was ihr erstes Album war, das sie sich selbst gekauft hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos