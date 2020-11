Paloma Faith: Das Lied geht ihr nicht aus dem Kopf

Es gibt die klassischen Lieder, von denen einfach jeder einen Ohrwurm bekommt. Oder die Lieder, mit denen Menschen etwas Besonderes verbinden. Paloma Faith bekommt „You´r A Mean One, Mr. Grinch“ von Tyler, The Creator nicht aus dem Kopf.

Sie sagte gegenüber „NME“: Meine Tochter ist drei und sie liebt den Cartoon. Jedes Mal, wenn wir ins Auto steigen, müssen wir dieses Lied spielen und sie kennt alle Wörter. Ich denke Tyler, The Creator ist ein Genie, ich liebe ihn. Ich habe ihm bei der letzten Zeremonie auf einem Knie seinen Brit Award überreicht.“

Paloma Faith hätte übrigens ein besonderes Lied gerne selbst geschrieben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos