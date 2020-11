Paloma Faith über ihr kommendes Album

Nächste Woche (13.11.) bringt Paloma Faith ihr mittlerweile fünftes Studioalbum heraus: Der Titel lautet „Infinite Things“. Darauf behandelt die Sängerin Krankheit und Verlust und innerhalb einer langfristigen Beziehung den Weg zurück zur Romantik zu finden sowie eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Musikindustrie, berichtet „Sony Music“.

Faith selbst sagte dazu: „Durch den Lockdown wurde mir ganz deutlich bewusst, dass ich ein kreativer Mensch bin, doch einen Großteil meiner Kreativität hatte ich durch den Kommerz und das Elternsein eingebüßt.“

Hier die Tracklist:

1. Supernatural

2. Monster

3. Gold

4. Falling Down

5. Infinite Things

6. If This Is Goodbye

7. Better Than This

8. Me Time

9. If Loving You Was Easy [Explicit]

10. Beautiful & Damned

11. I’d Die for You

12. Living with a Stranger

13. Last Night on Earth

Foto: (c) Landmark / PR Photos