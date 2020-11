Pamela Anderson spricht über ihre Corona-Kilos

Pamela Anderson trägt jetzt einen Rettungsring um die Hüften.

Die berühmte „Baywatch“-Bademeisterin enthüllte in der TV-Sendung „Loose Women“, dass sie sich aufgedunsen fühle, weil sie seit dem Corona-Lockdown im März an Gewicht zugelegt habe. Und das, obwohl sie auf ihrer Familienranch in Kanada sogar ein privates Fitnessstudio hat. Der einzige Vorteil an den Extrapfunden beschrieb die 53-Jährifge so: „Es wird hier im Winter sehr kalt, und ich werde weniger frieren.“

Anderson verrät auch, dass sie sich wegen der Pandemie einsam fühle. Ihre beiden Söhne hätten sich nämlich dazu entschieden, in Los Angeles zu bleiben. Ihren älteren Sohn, Brandon hat sie zwar erst gerade während eines Kurztrips in Los Angeles gesehen. Doch den jüngeren Dylan hat sie bereits seit sieben Monaten nicht mehr getroffen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos