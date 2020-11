Passenger mit neuer Single „Suzanne“

Es gibt eine neue Single von Passenger. Der Sänger, der eigentlich Michael David Rosenberg heißt, hat heute (17.11.) die zweite Single aus seinem kommenden Album „Songs for the Drunk and Broken Hearted“ veröffentlicht.

Über „Suzanne“ sagte der 36-Jährige in einer Pressemitteilung: „Dieses Lied erzählt die Geschichte einer älteren Dame, die allein in einer Bar trinkt und an eine Zeit zurückdenkt, in der sie jung und schön war und ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Ich denke, es ist ein Thema, auf das ich in meinen Liedern immer wieder zurückkomme – die Vergänglichkeit der Jugend und das unvermeidliche Vergehen der Zeit. Suzanne hatte alles vor sich und vergeudete es und sitzt nun da, mit der Sehnsucht nach etwas, das nie wieder geschehen kann.“

Das Album kommt übrigens am 8. Januar 2021 und die Verpackungen von CD und Vinyl werden zu 100% aus recyceltem Material bestehen. Zusammen mit Ecologi und dem Eden Project wird für jeden Tonträger, der über den Passenger Webstore verkauft wird, ein Baum gepflanzt.

