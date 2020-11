Patrick Duffy ist wieder verliebt

„Dallas“-Star Patrick Duffy ist wieder in festen Händen.

Das hat der Schauspieler im Interview mit dem US-Magazin „People“ verraten. Der Serienstar machte dabei die Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Linda Purl öffentlich. Der 71-Jährige sagte: „Ich lebe in einer unglaublich glücklichen Beziehung. Ich hatte nicht gedacht, dass ich noch einmal so fühlen werde. Meine Frau und ich lebten 48 Jahre lang Seite an Seite.“

2017 starb die Ehefrau des Serienstars, Carlyn Rosser im Alter von 77 Jahren. Das Paar hatte 1974 geheiratet, aus der Ehe gingen die Söhne Padraic und Conor hervor.

Foto: (c) Carla Van Wagoner / PR Photos