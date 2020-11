Paul McCartney über seine Zeit mit John Lennon

John Lennon wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Würde der Beatle noch leben wäre die Feier am 8. Oktober gewesen. Ihm zu Ehren hat sich Paul McCartney jetzt an die schöne Zeit erinnert, die er mit Lennon zusammen hatte und gedenkt so seinem Freund zum Geburtstag.

Im Gespräch mit dem britischen Musikmagazin „Uncut“ gestand McCartney, dass der runde Geburtstag starke Emotionen in ihm ausgelöst hat. Er sagte: „Ich war glücklich und traurig zugleich. Es erinnert mich daran, dass er ermordet wurde, aber es lässt mich auch an die fantastischen Zeiten denken, die wir gemeinsam hatten. Ich neige dazu, mich den früheren Zeiten zu widmen. Ich erinnere mich, dass wir einmal versucht haben, nach Spanien zu trampen, aber wir kamen nur bis Paris. Es hat uns so gut gefallen, dass wir dort geblieben sind, nur wir beide. Wir waren in diesem kleinen Hotel in Paris. Es war so billig, dass es Flöhe gab. Meine Mutter war Krankenschwester, wir waren also beide sehr reinlich, und dann landet man dort, verdammt noch mal! Diese Dinge schweißen einen zusammen.“

Foto: (c) Universal Music