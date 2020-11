People’s Choice Awards 2020: Die Gewinner in der Kategorie „Film“

„Bad Boys For Life“ ist der beliebteste Film des Jahres bei den diesjährigen People’s Choice Awards. Hauptdarsteller Will Smith hat sich zudem in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler“ gegen seine Konkurrenten durchsetzen können. Das weibliche Pendant ging vorgestern Abend (15.11.) an Tiffany Haddish für ihre Leistung in „Like A Boss“. „Mulan“ gewann in der Kategorie „Beliebtester Actionfilm“, „The Kissing Booth 2“ holte sich die Trophäe in der Kategorie „Beliebteste Komödie“ und „Hamilton“ siegte als beliebtester Drama-Film.

Hier die Gewinner der Kategorie „Film“:

BELIEBTESTER FILM

Bad Boys For Life

BELIEBTESTER SCHAUSPIELER

Will Smith – Bad Boys For Life

BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN

Tiffany Haddish – Like A Boss

BELIEBTESTER ACTION-FILM

Mulan

BELIEBTESTER ACTION-DARSTELLER

Chris Hemsworth – Extraction

BELIEBTESTE KOMÖDIE

The Kissing Booth 2

BELIEBTESTER KOMÖDIEN-DARSTELLER

Joey King – The Kissing Booth 2

BELIEBTESTES DRAMA

Hamilton

BELIEBTESTER DRAMA-DARSTELLER

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

BELIEBTESTER FAMILIEN-FILM

Onward

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos