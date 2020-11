People’s Choice Awards 2020: Die Gewinner in der Kategorie „TV“

Ellen Pompeo darf sich freuen. Sie wurde vorgestern Abend (15.11.) bei den diesjährigen People’s Choice Awards für ihre Leistung „Grey’s Anatomy“ in zum beliebtesten weiblichen TV-Star gekürt. Zudem hat ist als Show zur beliebtesten Serie des Jahres ausgezeichnet worden. Die Trophäe in der Kategorie „Beliebtester männlicher TV-Star“ in an Cole Sprouse für seine Leistung in Riverdale.

Hier die Gewinner der Kategorie „TV“:

BELIEBTESTE SERIE

Grey’s Anatomy

BELIEBTESTER MÄNNLICHER TV-STAR

Cole Sprouse – Riverdale

BELIEBTESTER WEIBLICHER TV-STAR

Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy

BELIEBTESTE COMEDY-SERIE

Never Have I Ever

BELIEBTESTER COMEDY-TV-STAR

Sofia Vergara – Modern Family

BELIEBTESTE DRAMA-SERIE

Riverdale

BELIEBTESTER DRAMA-TV-STAR

Mandy Moore – This Is Us

BELIEBTESTE SCI-FI/FANTASY-SHOW

Wynonna Earp

BELIEBTESTE WETTBEWERBS-SHOW

The Voice

BELIEBTESTE REALITY-SHOW

Keeping Up with the Kardashians

BELIEBTESTER REALITY-TV-STAR

Khloe Kardashian – Keeping Up with the Kardashians

BELIEBTESTER TAGESSHOW

The Ellen DeGeneres Show

BELIEBTESTER NACHTSHOW

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

BELIEBTESTE SHOW ZUM VERSCHLINGEN

Outer Banks

CHAMPION AWARD

Tyler Perry

FASHION ICON AWARD

Tracee Ellis Ross

