People’s Choice Awards 2020 finden statt – Kategorie „Musik“

Heute Abend (15.11.) werden die diesjährigen People’s Choice Awards vergeben. In der Kategorie „Musik“ darf sich Justin Bieber große Hoffnung auf gleich mehrere Preise machen. Der Sänger ist insgesamt sieben Mal für eine Trophäe nominiert, darunter beispielsweise in den Kategorien „Beliebtester Künstler“, „Beliebtestes Album“ und „Beliebtestes Musikvideo“.

Konkurrenz bekommt er dabei von gleich zwei Damen: Ariana Grande und Lady Gaga. Beide Sängerinnen haben insgesamt sechs Nominierungen erhalten, darunter unter anderem in der Kategorie „Beliebteste Künstlerin“ und mit ihrem Duett „Rain On Me“ in der Kategorie „Beliebtester Song“.

Hier die Nominierten der Kategorie „Musik“:

BELIEBTESTER KÜNSTLER

Bad Bunny

Blake Shelton

DaBaby

Drake

J Balvin

Justin Bieber

Lil Baby

The Weeknd

BELIEBTESTE KÜNSTLERIN

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Dua Lipa

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Miley Cyrus

Taylor Swift

BELIEBTESTE GRUPPE

5 Seconds of Summer

Blackpink

BTS

Chloe X Halle

CNCO

Dan + Shay

Jonas Brothers

twenty one pilots

BELIEBTESTER COUNTRY-KÜNSTLER

Blake Shelton

Kane Brown

Keith Urban

Kelsea Ballerini

Luke Bryan

Luke Combs

Miranda Lambert

Thomas Rhett

BELIEBTESTER LATIN-KÜNSTLER

Bad Bunny

Becky G

Daddy Yankee

J Balvin

Karol G

Maluma

Nicky Jam

Ozuna

BELIEBTESTER NEUER KÜNSTLER

Ava Max

BENEE

Conan Gray

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

Saweetie

Trevor Daniel

BELIEBTESTES ALBUM

After Hours – The Weeknd

Changes – Justin Bieber

Chromatica – Lady Gaga

Folklore – Taylor Swift

Future Nostalgia – Dua Lipa

High Off Life – Future

Map of the Soul: 7 – BTS

YHLQMDLG – Bad Bunny

BELIEBESTER SONG

Break My Heart – Dua Lipa

Dynamite – BTS

Intentions – Justin Bieber

Rain On Me – Lady Gaga & Ariana Grande

Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

Savage – Megan Thee Stallion

Stuck with U – Ariana Grande & Justin Bieber

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

BELIEBTESTES MUSIK-VIDEO

Blinding Lights – The Weeknd

Dynamite – BTS

Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper

Ice Cream – BLACKPINK with Selena Gomez

Life Is Good – Future feat. Drake

Rain On Me – Lady Gaga & Ariana Grande

UN DIA (ONE DAY) – J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny feat. Tainy

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

BELIEBTESTE KOLLABORATION

Be Kind – Marshmello, Halsey

Holy – Justin Bieber, Chance the Rapper

Life Is Good – Future feat. Drake

Rain On Me – Lady Gaga & Ariana Grande

Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

Savage Remix – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Whats Poppin Remix – Jack Harlow feat. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne

BELIEBSTESTER SOUNDTRACK

About Love – Marina, To All The Boys: P.S. I Still Love You

Alexander Hamilton – Leslie Odom Jr., Hamilton

Boss Bitch – Doja Cat, Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of Harley

Quinn

Loyal Brave True-From “Mulan” – Christina Aguilera, Mulan

On Me – Thomas Rhett, Kane Brown, feat. Ava Max, Scoob!

Only the Young – Taylor Swift, Miss Americana

Rare – Selena Gomez, Normal People

The Other Side – SZA feat. Justin Timberlake, Trolls World Tour

BELIEBTESTER SOCIAL-PROMI

Ariana Grande

Britney Spears

Justin Bieber

Kim Kardashian West

Kylie Jenner

Lady Gaga

LeBron James

Selena Gomez

