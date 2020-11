People’s Choice Awards 2020: Jennifer Lopez weiß jetzt, was wichtig ist

Jennifer Lopez darf sich jetzt offiziell eine Ikone nennen. Die Sängerin wurde nämlich vorgestern (15.11.) genau mit diesem Preis bei den People’s Choice Awards ausgezeichnet.

In ihrer Dankesrede sprach sie unter anderem von den Herausforderungen in diesem Jahr. Laut „billboard.com“ sagte sie: „Vor 2020 waren wir besessen davon, diesen Award zu gewinnen oder für jenen Award nominiert zu werden Oder wir waren so sehr darin gefangen, wer die meisten Platten verkauft hat. Dieses Jahr war ein großartiger Gleichmacher. Es hat uns gezeigt, was wichtig ist und was nicht. Und für mich hat es verstärkt, was am wichtigsten ist: Menschen, wir alle, zusammen.“ Vor allem ihren Fans ist Lopez dankbar. Sie sagte weiter: „Euer Glaube und euer Vertrauen in mich motiviert mich, weiterzumachen.“

Weitere Gewinner bei den People’s Choice Awards waren unter anderem „BTS“, Ariana Grande und Justin Bieber.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos