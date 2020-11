Pietro Lombardi: Liebes-Comeback nicht ausgeschlossen

Vor zwei Wochen haben Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria ihre Trennung bekannt gegeben. Doch der Sänger hält ein Liebes-Comeback nicht für ausgeschlossen.

In einer Frage-Antwort-Runde auf „Instagram“ stellte der Sänger klar: „Ich glaube, wenn beide Seiten wirklich wollen, wird es auch so kommen.“ Da sich die Beiden im Guten getrennt haben, sehen die Chancen gar nicht so schlecht aus. Weiter sagte Pietro: „Wer weiß, was die Zeit bringt, vielleicht kommen wir wieder zusammen. Aber das braucht erstmal seine Zeit.“

Seine Fans würden ihm ein Liebes-Comeback sicher gönnen, schließlich war der Sänger nach der Trennung von Sarah Lombardi und vor seiner Beziehung mit Laura Maria lange genug alleine.

Foto: (c) Universal Music