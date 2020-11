Pietro Lombardi: Wieder Single

Pietro Lombardi ist wieder Single! Am Freitag (30.10.) machte er die Trennung von Influencerin Laura Maria öffentlich.

In einem Video-Statement via „Instagram“ sagte er: „Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das zu beenden. Laura und ich, wir sind kein Paar mehr. Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war, wie es sein sollte.“ Außerdem wolle er etwas klarstellen, bevor Gerüchte aufkämen. Er sagte weiter: „Hört auf irgendwie Negatives gegen Laura zu sagen, denn keiner ist fremdgegangen. Wir haben uns einfach nicht mehr so verstanden, wie es sein sollte.“ Der Sänger wolle seiner Ex aber auch danken und sagte: „Laura ist die erste Frau, die es wieder geschafft hat, dass ich mich öffne.“

Am Ende sagte der 28-Jährige noch: „Alle die von mir zu Laura gekommen sind: Bleibt bei ihr, schenkt ihr Liebe und hört auf, damit um die Ecke zu kommen, sie sei famegeil. Nein, Das stimmt nicht. Das stimmt zu 100 Prozent nicht. Es ist einfach viel sehr komisch gelaufen.“

Foto: (c) Universal Music