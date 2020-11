Pink: „Ich wollte nie berühmt werden!“

Pink ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Allerdings hätte die heute 41-Jährige nie gedacht, dass sie mal berühmt wird.

Im Interview mit „In Demand“ verriet sie vor einiger Zeit: „Anstatt ein Covergirl und Vorzeigemädchen, ein berühmtes Mädchen mit Nummer-Eins-Hits zu sein – ich meine, ich hatte eine Nummer eins in meiner gesamten Karriere -, habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, den Asphalt zerfetzt und bin eine fahrende Künstlerin geworden. Das ist eine große Leistung für mich gewesen. Du musst nicht berühmt sein, wenn du ein fahrender Künstler bist, du musst nur gut sein. Und mein neues Album ist eine Annerkennung und ein Dankeschön an alle, die so lange schon mit mir unterwegs sind.“

Pink ist seit 2006 mit Carey Hart verheiratet.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos