Positive Stimmung bei Dermot Kennedy

Für Dermot Kennedy ist wohl ein guter Tag gewesen. Jedenfalls lässt der Sänger dies in seinem aktuellen „Instagram“-Eintrag anklingen. Neben einem typischen Spiegel-Selfie schrieb er nämlich: „Die Welt fühlt sich heute etwas heller an, als es in der letzten Weile getan hat. Ich hoffe, es fühlen sich alle hoffnungsvoll, wo auch immer ihr seid.“

Den Grund für seine gute Laune hat Kennedy allerdings nicht verraten.

Dermot Kennedy hat kürzlich übrigens erst eine Neuauflage seines Debütalbums „Without Fear“ herausgebracht.

Foto: (c) Universal Music